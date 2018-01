Lucioni, sfogo shock e poi le scuse: “non gestisco io il mio profilo”

Nella mattinata su Instagram augurava la morte a chi lo ha condannato a un anno di squalifica per doping.

Nel pomeriggio il difensore ha rettificato sottolineando che il post apparso sul suo profilo non rappresenta il suo pensiero: “Solo nella tarda mattinata sono venuto a conoscenza delle frasi apparse sul mio Instagram, immediatamente rimosse. Mi scuso personalmente e ci tengo a precisare che il profilo in esame è gestito da terzi, i quali sono stati tempestivamente allontanati. Quelle frasi non sono né il mio pensiero né il mio modo di essere”.