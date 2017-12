L’Uefa celebra il 2017 del Napoli: “Anno da incorniciare”

Il portale dell’organo del calcio europeo dedica un lungo articolo alla squadra partenopea.

Solo la trasferta di questa sera sul campo del Crotone separa il Napoli dal titolo di campione d’inverno. Con un successo in Calabria, la squadra di Maurizio Sarri avrebbe la matematica certezza di chiudere il 2017 – e il girone di andata di Serie A – sola in vetta alla classifica.

Il titolo di campione d’inverno ha sempre portato piuttosto bene ai partenopei in passato: due Scudetti e due secondi posti finali quando hanno chiuso al primo posto al giro di boa. Ma lo scettro di metà stagione sarebbe solo la ciliegina sulla torta per un’annata che gli Azzurri hanno vissuto a ritmi altissimi.

Partendo dai punti conquistati: il Napoli ne ha messi insieme 96 da gennaio ad oggi e vincendo a Crotone salirebbe a 99. Nessuno ha fatto meglio dei partenopei nell’anno solare: la Juventus, infatti, è ferma a quota 93 e potrebbe al massimo agganciare in vetta la banda di Sarri.

I partenopei sono primi (e praticamente irraggiungibili) anche in fatto di reti segnate in campionato nel 2017: sono infatti 95 i gol realizzati dal Napoli da gennaio a oggi, contro gli 86 della Juve e gli 85 della Lazio.

Uscire imbattuti dallo Scida, inoltre, regalerebbe ai partenopei un altro traguardo di tutto rispetto: chiudere il 2017 senza sconfitte in trasferta. L’ultimo ko del Napoli lontano dal San Paolo risale infatti alla sconfitta dell’ottobre 2016 sul campo della Juve.

Senza contare i record individuali e ci riferiamo naturalmente a Marek Hamšík: andando a segno contro la Sampdoria lo scorso finesettimana, il capitano azzurro è diventato il miglior marcatore nella storia del Napoli con 116 gol, uno in più di un certo Diego Maradona. Se non è questo un anno da incorniciare…

Fonte: uefa.com