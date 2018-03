L’ultima volta del Napoli a Lipsia, gli azzurri poi alzarono la Coppa

L’ultimo match dei partenopei nella bella cittadina tedesca risale alla stagione 1988/89.

Corsi e ricorsi storici. Il Napoli giovedì in Europa League tornerà a giocare i sedicesimi di finale dell’Europa League (vecchia Coppa Uefa) a Lipsia contro una squadra locale, proprio come nella stagione 1988/89.

In quella trionfale cavalcata europea che portò in bacheca agli azzurri il primo e unico trofeo internazionale, gli azzurri capitanati da Diego Armando Maradona andarono a Lipsia per sfidare la Lokomotive, che all’epoca giocava nel campionato della Germania Est (mancava un anno alla caduta del muro di Berlino).

Il match terminò 1-1 (gol di Zimmerlìng e Francini) e gli azzurri poi trovarono la qualificazione al San Paolo con una vittoria per 2-0 (gol di Maradona e autorete di Sholz). Altri tempi, miracolo permettendo giovedì sera.

Comments

comments