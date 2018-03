Quando per l’ultimo Napoli-Spal c’era Allegri in panchina

È del 2005 l’ultima sfida fra le due squadre, e in Serie C1. I ferraresi erano allenati dall’attuale mister della Juve.

NAPOLI-SPAL 1-0 (0-0)

Reti: 77′ Sosa

NAPOLI (4-3-3): Gianello, Grava, Terzi, Ignoffo, Bonomi, Montervino, Fontana, Consonni (65′ Corrent), Capparella (46′ Abate), Calaiò (76′ Sosa), Piá. (Non entrati: Renard, Mora, Gatti, Montesanto). All. Reja.

SPAL (4-4-2): Pierobon, Fedeli, Sadotti, Macchia, Aurelio, La Canna, Valeri, Pirri (92′ D’Angelo), Altobelli (68′ Apa), Berrettoni (64′ De Francesco), Selva. (Non entrati: Lorenzini, Ceravolo, Magri, Villa) All. Allegri.



