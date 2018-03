Lunch match, all’intervallo la Spal è in vantaggio a Crotone

Risultato che se confermato potrebbe smuovere gli equilibri della lotta salvezza.

Una rete di Antenucci a 7 minuti dalla fine del primo tempo ha regalato il momentaneo vantaggio della Spal in casa del Crotone. Gli uomini di Semplici hanno fin qui giocato una gara accorta e attenta, resistendo agli attacchi sterili della squadra di Zenga.

Questo il tabellino della gara aggiornato al 45′:

–

CROTONE-SPAL 0-1

Reti: 37′ Antenucci

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Barberis, Mandragora; Ricci, Budimir, Nalini. All. Zenga

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Simic; Lazzari, Schiattarella, Grassi, Kurtic, Mattiello; Paloschi, Antenucci. All. Semplici

Ammoniti: Sampirisi, Vicari

_

