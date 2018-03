Luperto: “Sul gol ci ho creduto. Vittoria importante, non molliamo”

Sebastiano Luperto, giocatore del Napoli in prestito all’Empoli, ha parlato ai microfoni di PianetaEmpoli.it dopo la vittoria fondamentale dell’Empoli contro il Venezia, in cui ha segnato il suo primo gol in Serie B.

“Ho fatto un bel gol, sono davvero contento visto che sono arrivati anche i tre punti, fondamentali visti i risultati delle altre. Su quel tiro ci ho creduto, ed è andata bene. Sono felice di aver fatto una grande prestazione. Dobbiamo migliorare in concretezza, abbiamo avuto un paio di occasioni per chiudere prima la partita e non ci siamo riusciti. Fuga? La vittoria è importante, ma lo saranno anche le prossime giornate, non dobbiamo mollare un centimetro”.

