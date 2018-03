Lutto nel mondo del calcio, addio a Emiliano Mondonico

Si è spento, all’età di 71 anni (li aveva compiuti solo 20 giorni fa), l’ex allenatore Emiliano Mondonico: da 7 anni lottava contro il cancro, subendo ben quattro interventi.

Tra le tante squadre allenate dal “Mondo” ricordiamo Napoli, Atalanta, Torino, Fiorentina e Cremonese, che riportò in Serie A dopo 54 anni di assenza (era il 1984). Dal 2012 aveva abbandonato il calcio professionistico, iniziando a dedicarsi alla carriera televisiva; inoltre allenava i ragazzini delle medie, gli ex alcolisti e gli ex tossicodipendenti. Un uomo genuino che mancherà al mondo del calcio.

