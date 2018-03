Lutto nel mondo della televisione, addio a Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi, noto conduttore televisivo italiano, è morto questa notte a Roma, all’ospedale Sant’Andrea. Aveva 60 anni.

Frizzi, famoso per aver condotto il quiz L’Eredità e il gioco serale I soliti ignoti e per aver doppiato il simpatico Woody nel film d’animazione Disney Toy Story, si è spento per un’emorragia cerebrale: lo scorso ottobre era stato colto da una lieve ischemia, ma era poi tornato sulle scene. Aveva compiuto 60 anni il 5 febbraio: lascia la moglie, Carlotta, ed una figlia, Stella.

Comments

comments