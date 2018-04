Pubblicato sul profilo Instagram di Zinedine Machach un video che ritrae il giovane giocatore del Napoli assieme al compagno Ounas.

Zinedine Machach e Adam Ounas, compagni di squadra e, a quanto pare, amici inseparabili fuori dal campo. Almeno così sembra a giudicare dal video, pubblicato sul profilo Instagram di Machach in cui i due si godono un bel giro in macchina per Napoli, approfittando del clima e della bellissima giornata.

