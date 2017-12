Machach, l’intermediario: “Tecnicamente è forte, bisogna lavorare su di lui. L’ufficialità arriva con la firma”

Graziano Battistini, intermediario nella trattativa per Machach, è intervenuto a Radio CRC.

Queste le sue prole: “Faccio una precisazione, fin quando non si firma non si può mai dare l’ufficialità, però sembra che sia praticamente tutto a posto. Machach è un ragazzo che ha avuto una disavventura nel Tolosa verso ottobre-novembre. E’ stato allontanato dopo aver avuto un problema con l’allenatore in seconda o con l’allenatore della seconda squadra.

Ho incontrato il suo procuratore e dalle sue parole non mi è sembrato un disadattato come se ne parla e credo che mostrerà le sue doti. Ho notizie che ci sia molta amarezza all’interno del club per il fatto che il Napoli abbia messo le mani su Machach. Qualcuno ha forzato la mano con un ragazzo che certamente avrà sbagliato però ai ragazzi di vent’anni può capitare di sbagliare.

Machach ha una fisicità importante, tecnicamente è molto forte ed ha delle giocate geniali. E’ chiaro che credo sia un giovane su cui lavorare e sarà curioso vederlo comportarsi ed allenarsi in un certo ambiente. In questo momento lui si può adattare molto bene a giocare da esterno perché ha giocate importanti anche nell’uno contro uno.

Credo che lavorando sulla fase difensiva e tatticamente, può diventare un calciatore veramente importante. Per caratteristiche credo che nel Napoli possa giocare come esterno alto, ma in prospettiva è più una mezz’ala. Nel caso in cui dovesse avvenire l’operazione con il Napoli credo che sarà il club con Sarri a valutarlo e a decidere il suo percorso migliore. Credo che se dovesse arrivare inizierà ad allenarsi con il Napoli. Potrebbero servire altri giorni per chiudere la trattativa”.