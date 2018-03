Maggio a Dugout: “La società ha fatto investimenti importanti perché ha un obiettivo”

Christian Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni al social Dugout.

Il terzino ha parlato del Napoli e della crescita della società: “In questi anni il Napoli è cresciuto molto, la società ha fatto degli investimenti importanti comprando giocatori di qualità e sopratutto la maggior parte dei giocatori giocano tutti in Nazionale, quindi è segno che la società ha un obiettivo molto importante che è quello di far crescere la società e la città nel miglior modo possibile, e si vede che in questi 3-4 anni la squadra ha espresso un grande gioco e stiamo arrivando a degli obiettivi importanti. E’ normale che non è facile però la società ha ben chiaro i suoi obiettivi che è quello di migliorarsi sempre di più ogni anno e cercare di portare a casa i risultati importanti”.

Cosa ti aspetti da questa stagione?

“La prospettiva è quella di arrivare a maggio con un obiettivo importante che sarebbe lo Scudetto. E’ normale che da qui a fine campionato mancano tante partite però cercheremo di dare il massimo fino alla fine per portare a casa un obiettivo per noi, per i tifosi, per la città impensabile in questi ultimi anni. Quindi stando tranquilli e lavorndo bene si può raggiungere questo bel obiettivo”.

Chiuderai la tua carriera a Napoli?

“Spero di restare qui ancora per molto tempo poi è chiaro avendo una certa età sarà difficile ma ho sempre detto che qui sto bene, Napoli è una città bellissima, i tifosi sono bravissimi e molto vicini alla squadra quindi ci possono dare una mano in futuro”.

Qual è il tuo progetto per il futuro?

“Non so ancora cosa farò da grande il mio obiettivo ora è di giocare finché posso poi vedremo. A me piace allenare i bambini quindi sicuramente farò l’allenatore. Però non ho ancora ben deciso quale sarà in futuro il mio lavoro”.

