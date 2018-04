Maggio a Premium: “Vogliamo fare risultato per continuare il nostro sogno”

Il difensore del Napoli, Christian Maggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport prima della sfida con il Milan. Queste le sue parole:

“Spero che il Napoli vinca anche oggi con il Milan. Sappiamo che ogni settimana può essere una finale per tutti, sia per noi che per la Juve che per il Milan. Giochiamo in uno stadio in cui il Milan sta facendo molto bene e speriamo di fare risultato per continuare il nostro sogno.

Conosciamo la professionalità di Pepe ed oggi penserà solo a far bene con il Napoli. Per il mister è la stessa cosa e anche la sua testa sarà tuta per la partita di oggi.”

