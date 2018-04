Maggio: “Bravi tutti, specialmente Arek e Amadou”

Il terzino del Napoli, Christian Maggio, ha pubblicato un post su Instagram.

Un gruppo unito e coeso, pronto a raggiungere un sogno chiamato Scudetto. Non è certo un segreto che nello spogliatoio del Napoli si pensi al tricolore fra amicizia e rispetto, un ulteriore segnale arriva dall’ultimo post social di Christian Maggio sul suo profilo ufficiale Instagram. Il terzino destro vicentino ha infatti pubblicato una foto di Arek Milik e Amadou Diawara con una eloquente didascalia: “Bravi a tutti ma specialmente a Amadou Diawara e Arek Milik per la grande prova! si continua così”.

Un gruppo unito e coeso, pronto a raggiungere un sogno chiamato Scudetto. Non è certo un segreto che nello spogliatoio del Napoli si pensi al tricolore fra amicizia e rispetto, un ulteriore segnale arriva dall’ultimo post social di Christian Maggio sul suo profilo ufficiale Instagram. Il terzino destro vicentino ha infatti pubblicato una foto di Arek Milik e Amadou Diawara con una eloquente didascalia: “Bravi a tutti ma specialmente a Amadou Diawara e Arek Milik per la grande prova! si continua così”.

Un gruppo unito e coeso, pronto a raggiungere un sogno chiamato Scudetto. Non è certo un segreto che nello spogliatoio del Napoli si pensi al tricolore fra amicizia e rispetto, un ulteriore segnale arriva dall’ultimo post social di Christian Maggio sul suo profilo ufficiale Instagram. Il terzino destro vicentino ha infatti pubblicato una foto di Arek Milik e Amadou Diawara con una eloquente didascalia: “Bravi a tutti ma specialmente a Amadou Diawara e Arek Milik per la grande prova! si continua così”.

Comments

comments