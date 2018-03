Maggio: “Ci è mancata la lucidità ma siamo ancora lì”

Christian Maggio è intervenuto dopo la gara in mix zone.

Queste le sue parole: “Ci è mancata la lucidità. Hanno giocato giocatori che sono arrivati giovedì dalle Nazionali, abbiamo cercato di stare più tranquilli possibili su quel lato ma oggi non era facile.

Il Sassuolo è andato in vantaggio, noi abbiamo attaccato nel secondo tempo ma non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo creato. I ragazzi erano dispiaciuti ma siamo ancora lì. Il Sassuolo ha bisogno di punti.

Il termine ‘resa’ non fa parte del nostro vocabolario, ma non promettiamo nulla, il nostro obiettivo lo sapete bene, onorare la maglia ogni domenica, giocare le ultime 8 partite come fossero finali per cercare di portare a casa qualcosa indimenticabile

Milik? Si è mosso molto bene oggi, è un valore aggiunto, speriamo possa darci qualcosa in più in questo finale”.

