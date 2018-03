Maggio: “Quest’anno abbiamo la mentalità per coronare un sogno incredibile”

Christian Maggio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione dall’Europa League contro il Lipsia.

“Dispiace molto, anche perché ci sono tanti giocatori che giocano poco, abbiamo perso una buona opportunità per continuare. Ora c’è il campionato, mancano 13 partite e vogliamo arrivare in alto fino alla fine. Abbiamo un gruppo fantastico che vuole dimostrare il suo valore, tutti uniti, tutti insieme possiamo arrivarci. Non è facile perché la Juve è sempre lì, daremo il massimo. L’andata? Inconsciamente penso ci abbia distratto il campionato dove ci stiamo giocando lo scudetto, può darsi che per alcuni giocatori la testa fosse proiettata più a quello. Non è sbagliato, ma siamo professionisti e dovremmo essere sempre concentrati in tutte le competizioni. Dispiace, lo ripeto, perché quelli dell’andata non eravamo noi, usciamo a testa alta, speriamo di portarla avanti come esperienza.

E’ un testa a testa molto bello in campionato, mi spiace che siamo solo in due, il campionato sarebbe più bello se ci fosse qualche squadra in più a lottare. Quest’anno abbiamo la mentalità giusta per arrivare a questo sogno incredibile. Essere davanti non è facile, perché hai pressioni e c’è chi non è abituato, come i giovani, che a lungo andare può arrivare un momento in cui non dai il massimo. Ma da questo punto di vista abbiamo la fortuna di avere giocatori d’esperienza che possono darti qualcosa in più. Abbiamo la voglia giusta, i giocatori ci sono, c’è un mix giusto per fare bene quest’anno”.

