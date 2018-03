Maicon “vede” il Napoli, Totti non ancora

Nonostante il week end dedicato alle nazionali non sia ancora alle spalle, la settimana che porterà alla super sfida Roma-Napoli, è già cominciata. Il capitano della Roma, Francesco Totti, fermo ai box per infortunio, è ancora fermo e dovrà sottoporsi a nuovi esami prima di rientrare in gruppo ad allenarsi. Migliorano, invece, le condizioni di Maicon, ormai lontano dagli undici titolari da molte settimane. Per il brasiliano non è esclusa una convocazione per la decisiva gara contro gli azzurri di Benitez. Da valutare, infine, le condizioni di Keita e Florenzi.

