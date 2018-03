Malagò: “Faremo qualcosa ma non ora. I suoi valori devono essere portati avanti”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, era presente ai funerali di Davide Astori.

Malagò ha rilasciato alcune dichiarazioni: “I valori di Davide Astori dovrebbero essere i valori che in tutto lo sport, partendo dal calcio, bisognerebbe portare avanti. E’ una grande testimonianza e una bella responsabilità per tutti quelli che erano qui oggi e che credono in questi valori da portare avanti.

Sicuramente faremo qualcosa per ricordare Astori, ma penso che adesso sia prematuro parlarne: ho accennato qualcosa alla sua famiglia, ci sentiremo con calma nei prossimi giorni e settimane, è giusto che sia così”.

Fonte: Ansa

