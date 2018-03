Giovanni Malagò ha replicato dalla Corea del Sud alle dichiarazioni del presidente del Torino in merito alla sua assenza in qualità di commissario all’ultima riunione dell’assemblea della Lega calcio:

“Cairo è un amico, non voglio creare nessuna polemica. Non potevo non essere qui, c’è anche una sessione del Cio e dovevo parlare dell’organizzazione a Milano. Ho massimo rispetto per Cairo e per tutti gli altri 19 presidenti”.

Comments

comments