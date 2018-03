Malagò: “Nel giorno della morte di Astori ha prevalso la sensibilità”

Giovanni Malagò ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla morte di Astori durante il programma Tiki Taka:

“E’ stata una giornata strana quella della morte di Astori, non potevo ufficializzare la notizia perchè prima dovevo parlare con i familiari. Genoa e Cagliari erano quasi in campo. La squadra sarda si è rifiutata di giocare, e alla fine la sensibilità ha prevalso tra tutti. Sicuramente la morte di Davide era più importante di qualche disagio derivato dal doversi organizzare

Ho proposto che nella prossima giornata le squadre entrino in campo con la maglia di Astori. Qualcuno oggi ha detto che ci sarà un rinnovo di contratto da parte della Fiorentina per il giocatore in modo da sostentare la famiglia, ma era una fake news. La società viola farà qualcosa per la famiglia di Astori, ma non vuole renderlo pubblico”.

Comments

comments