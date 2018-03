Malago’: “Roma-Napoli che sia una festa di sport”

Il presidente del Coni ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione del libro scritto da Antonella Leardi Allo stadio Olimpico di Roma, è stato presentato il libro “Ciro Vive” scritto dalla mamma di Ciro Esposito, il tifoso napoletano ferito mortalmente nella Capitale prima della finale di Coppa Italia dello scorso 3 maggio.

Proprio lo stadio romano sabato sarà la sede dove si giocherà Roma-Napoli, una partita che preoccupa non poco le istituzioni sportive italiane. Malagò non ha perso l’occasione per rilasciare alcune dichiarazioni sulla sfida tra romanisti e napoletani.

Queste le sue parole: “Dopo quanto accaduto in passato, dopo la presentazione di questo libro e calcolando che il giorno dopo è Pasqua, non scherziamo assolutamente, la partita Roma-Napoli deve essere una festa dello sport. L’auspicio è che tutto vada bene, e onestamente non mi sembra ci sia particolare fermento, quindi mi auguro che non covi nulla sotto la cenere”.

Articolo scritto da Mauro Guerrera



