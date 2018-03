Maldini: “Il Milan può arrivare in Champions. Lo scudetto si deciderà alle ultime giornate”

Paolo Maldini, storico capitano del Milan ha rilasciato un’ intervista a Tuttosport



“Per me è difficile che il Milan possa arrivare tra le prime quattro: l’inizio di campionato cosi tanto difficoltoso costringe la squadra a non poter sbagliare mai. Penso che il Milan debba ancora crederci, anche perché se si fosse giocato il derby e avessero vinto i rossoneri, oggi sarebbero a meno quattro dall’Inter. Rimango però dell’idea che i nerazzurri, avendo 7 punti di vantaggio rimangono i favoriti nonostante non stiano giocanco bene, ma non bisogna dimenticare neanche Roma e Lazio” .

“Sento dire che la Juve ha già vinto, ma non è così. Il Napoli è lì non avrà più l’impegno nelle coppe. Secondo me si deciderà nelle ultime giornate” .

Comments

comments