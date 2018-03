Maldini: “Il Napoli non deve mollare la lotta, ci deve credere”

L’ex fuoriclasse del Milan e della Nazionale ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport.

“Lotta Champions? Dopo un inizio veramente difficoltoso il Milan è la squadra che forse sta meglio tra tutte quelle che stanno rincorrendo il quarto posto, quindi credo che sia giusto credere di poter arrivare fra le prime quattro perché a certi risultati puoi arrivare solamente credendoci. Di conseguenza loro devono lottare fino in fondo perché le opportunità ci sono.

Per quanto riguarda la lotta scudetto vale lo stesso discorso, il Napoli non deve mollare e ci deve credere perché le cose possono succedere e vanno colte al volo. Non sono tante le occasioni di veder perdere la Juve ma se ci dovessero essere bisogna saperle sfruttare per almeno tenere viva la lotta fino all’ultimo”.

