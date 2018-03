Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della lotta scudetto tra Napoli e Juventus, soffermandosi sul calendario dei bianconeri.

“Sappiamo bene che due punti sono poca cosa, ci sono nove giornate ed una Juventus che ha un calendario quasi improponibile per gli impegni importanti che ha uno dietro l’altro. Non sono marziani, ho l’impressione che non le vinceranno tutte in campionato”.

Comments

comments