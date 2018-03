Mamma Ciro Esposito: “Delusa dagli striscioni esposti all’Olimpico”

Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, ha rilasciato mesti commenti relativamente agli striscioni esposti durante la gara Roma-Napoli.

“Ho visto la partita in tv – esordisce la donna – Mi sono sentita ferita da quelle frasi, fa male sentire dire cose orribili su un figlio che si è perso. Come mamma a cui hanno ucciso un figlio in quel modo assurdo, posso solo dire che chi ha scritto quelle cose non sa neanche lontanamente cosa significhi. Non provo rabbia, ma sono delusa. Affido chi ha scritto quegli striscioni nelle mani di Dio, affinché possa cambiare il loro cuore”.

