Manchester United, Pogba ai ferri corti con Mourinho

Si profila un secondo divorzio tra il Manchester United e Paul Pogba, sempre più spesso lasciato in panchina da José Mourinho.

L’ultima esclusione dai titolari ieri sera, in occasione dell’andata degli ottavi di Champions contro il Siviglia. Da diversi mesi il rendimento del centrocampista francese è piuttosto deludente e ora anche Mourinho sembra aver perso fiducia nell’ex juventino, acquistato nell’estate 2016 per 100 milioni di euro. Tra i due è calato il gelo, spingendo il procuratore di Pogba, Mino Raiola, a sondare il mercato. Una ricerca – scrive il Sun – dettata anche da ragioni economiche visto che l’ultimo arrivato, Alexis Sanchez, guadagna molto più di Pogba. Raiola avrebbe immediatamente chiesto un adeguamento per il suo assistito, che però gli sarebbe stato negato. Così sono scattati i primi contatti con il Real Madrid, e non è escluso che nelle prossime settimane – se i rapporti tra il giocatore e il tecnico non migliorassero – possano portare all’addio di Pogba.

Fonte: ANSA

