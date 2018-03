Mandato: “Il Napoli di Mondonico aveva spirito combattivo”

L’ex calciatore, ora procuratore, ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Quello di Mondonico non fu un grande Napoli, ma lo si apprezzava lo spirito combattivo dell’allenatore che riuscì a trasferire a tutta la squadra. Mondonico è sempre stato un uomo vero, schietto e nel mondo del calcio persone del genere non è semplice trovarle.

Al di là del cuore e della passione che mette in campo sempre il Napoli, questa è una squadra determinata con una propria identità. In casa o in trasferta, impone sempre il proprio gioco e deve continuare a fare quello che sa fare per vincere lo scudetto. Nelle ultime partite ha un po’ rallentato, ma deve ritrovare tranquillità e può farlo solo attraverso il gioco che esprime e che rappresenta l’arma più forte. Deve guardare solo a se stesso, senza fare i calcoli sulle gare della Juventus”.

