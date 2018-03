Mandorlini: “Jorginho può ancora crescere, è facilitato dal gioco del Napoli”

Andrea Mandorlini, ex allenatore di Jorginho al Verona, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Può ancora crescere, ha ancora margini di crescita importanti. Giocare con giocatori bravi, poi Sarri ha anche aumentato le sue qualità. In un centrocampo a due, dove giocava nel primo anno, è chiaro che potesse incontrare delle difficoltà. È un giocatore che ha fatto una crescita incredibile. Come ha fatto anche il difensore centrale, durante le amichevoli o gli allenamenti, anche per capire la fase difensiva. È facilitato dal fatto che il Napoli è una squadra che gioca molto corta”.

