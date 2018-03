Mandorlini: “Il Napoli non deve pensare alla Juve, può vincere lo Scudetto”

L’ex tecnico dell’Hellas Verona ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Il Napoli è stato bravissimo a vincere la partita sabato sera contro un avversario probante. I partenopei devono continuare con queste idee e questo gioco fino alla fine, la Juve ha un altro modo do affrontare le gare ma quest’anno non gli basterà. Chi vincerà lo Scudetto? adesso iniziano anche le coppe e bisogna anche avere un po’ di fortuna, tanti aspetti entrano in gioco, è tutto in ballo.

Il Napoli sta bene mentalmente, ha idee, principi e anche fisicamente l’ho visto in crescita, anche contro la Lazio ha fatto bene nonostante i biancocelsti siano una squadra molto fisica che spezza di solito il bel gioco altrui. La partita col Lipsia? è complicata ed è giusto ammettere che l’Europa League logora. Chissà”.

