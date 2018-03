Mandorlini: “Nessun contatto con i dirigenti della Spal”

L’ex tecnico di Genoa e Verona tranquillizza Semplici Andrea, tecnico della Spal.

Mandorlini intervenuto a Radio CRC ha smentito le probabili voci che lo vedevano come successore di Leonardo Semplici per la panchina della Spal: “Contatti con la Spal? Non ho sentito nessuno, mi sarebbe piaciuto, ma vedrò Napoli-Spal da casa. Non ho avuto contatti diretti con la Spal”.

Per il momento quindi nessun cambio tecnico, almeno fino allo scontro diretto col Crotone. Fiducia a termine, quindi, per Semplici nel delicato e difficile scontro contro la capolista al San Paolo di Fuorigrotta.

