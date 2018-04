Manolas :”Lo scudetto lo vince la Juve, giocare bene non basta”

Kostas Manolas, difensore centrale della Roma, ha parlato a Il Giornale in vista della sfida di Champions contro il Barcellona del duello tra Napoli e Juventus.

“L’attaccante che mi ha dato più problemi? Ibrahimovic. Messi? Non c’è un modo di fermarlo. Se ti fissi con lui, ci sono altri che possono farti male. Dobbiamo fare il nostro massimo. Non dovremo andare lì con la paura di subire tanti gol. Dobbiamo rispettare il Barcellona ma con la consapevolezza dei nostri mezzi. Loro sono favoriti, ma nel calcio si gioca 11 contro 11 e non si sa mai.

La Juve è spacciata contro il Real? No, credo che abbia delle chance perché sono abituati a questi match. Se mi hanno cercato in passato? Ai tempi dell’Olympiacos, ma solo col mio procuratore. Il mancato passaggio allo Zenit? Mi hanno offerto un contratto che non volevo firmare ma ero consapevole che sarei comunque stato contento di restare a Roma. Voglio vincere qualcosa qui, in un club che mi ha dato la possibilità di giocare in A. Non possiamo subire distrazioni anche per il campionato, non qualificarci alla prossima Champions sarebbe un dramma. Totti fuori dal campo? E’ rimasto umile e tranquillo. E’ il miglior fuoriclasse che abbia conosciuto.

Scudetto? Vincerà la Juventus. Il Napoli ha solo una formazione e giocare bene non basta. La fine della mia carriera? Mi piacerebbe chiudere all’Olympiacos, dove sono cresciuto”.

