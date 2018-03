Maradona al vetriolo: “L’argentina dipende da Messi, Icardi Imbarazzante”

Il “Pibe de oro” ne ha per tutti, difendendo soltanto Messi.

Diego Maradona, da Dubai, in una intervista a “DiarioPopular” ha parlato soprattutto della Nazionale argentina. Secondo il campione argentino, il tecnico dell’Albiceleste Sanpaoli, avrebbe la fortuna di avere in squadra Leo Messi, l’unico a potergli consentire di vincere il mondiale. Giudizi frecciati ne ha per Icardi difendendo soltanto Tevez ed Higuain.

Ecco le sue dichiarazioni: “Sampaoli è fortunato perché ha Messi e se Messi ingrana l’Albiceleste avrà il 60% di possibilità di vincere. Lui è l’unico grande cantante di questa nazionale, gli altri sono solo dei buoni coristi. A parte Messi ormai tutti hanno perso rispetto per la maglia dell’Argentina”, aggiunge Maradona che tira in ballo Biglia, calciatore ex Lazio oggi in forza al Milan, “chi mai avrebbe immaginato che potesse indossare la maglia della Nazionale?”.

Maradona salva Tevez, che a sua veduta, avrebbe il fuoco dentro, mentre va giù duro con Icardi: “Il ct nasconde la verità e non ammette di non avere un numero 9 nella lista, anche dovesse chiamare Icardi, che è imbarazzante. ‘El Pipa (riferendosi ad Higuain) è dieci volte meglio”.

A cura di Daniele Arcella

