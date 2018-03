Maradona: “Credo nello Scudetto, nei napoletani e questa squadra ricorda la mia”

Nel cuore dei napoletani c’è sempre Maradona e nel cuore diMaradona c’è sempre Napoli.

Ad un evento organizzato da Hublot, Diego Armando Maradona ha parlato in merito allo Scudetto: “Io penso che il Napoli possa riuscire a vincere il campionato, certo credo allo Scudetto, credo nei napoletani e questa squadra, a volte, mi ricorda il mio Napoli vincente. Io vivo il calcio come sempre, il calcio nel mio cuore c’è sempre. L’unica cosa che non posso fare è correre come prima ma la passione e la voglia di giocare con la palla non è mai finita.

Var al Mondiale? Il calcio si deve adeguare al progresso del mondo e se il mondo è tecnologico bisogna andare con la tecnologia anche nel calcio. Chi vince il Mondiale? Credo che Germania, Francia e Spagna siano le squadre favorite.

Il Brasile invece deve prima recuperare Neymar. Se ha fatto bene ad andare al PSG? Perché no. Ognuno fa le sue scelte, poi se c’è la squadra disposta a pagare tutte quelle cifre è normale che certe operazioni si possano chiudere. Messi? Leo non ha bisogno di vincere la Coppa del Mondo per essere grande, lui è già grande”.

