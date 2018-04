“El pibe de oro” comunica anche via social la gioia della nascita del figlio di Diego junior.

“Vi comunico che oggi è nato il mio nipotino Diego Matias Maradona, pesa 3 kg e mezzo ed è bellissimo. Sono molto felice e mi riempie il cuore. Mi piace, come non l’ho fatto con mio figlio Diego”. Queste le parole di Diego Armando Maradona sulla sua pagina ufficiale Facebook per commentare con i propri fan la nascita del figlio di Diego Armando Maradona junior.

Comments

comments