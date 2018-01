Maradona Jr: “Fossi nel Napoli prenderei Verdi e a giugno un terzino”

Diego Armando Maradona Jr. ha parlato ai microfoni di TMW Radio, per parlare del momento del Napoli e del mercato della squadra azzurra.

“Per il Napoli e per le grandi squadre le partite “semplici” non esistono più. Le avversarie degli azzurri al San Paolo si chiudono e, se non trovi il gol, poi puoi fare fatica. Per fortuna la gara col Verona si è sbloccata su calcio da fermo. Quando il Napoli passa in vantaggio diventa dura per gli altri viste le sue grandi capacità di palleggio. Siamo felici, andiamo avanti così. Sarri però ha ragione riguardo alla continuità, il Napoli non ha ancora tante certezze da questo punto di vista.

Mercato? Deulofeu e Verdi sono forti, ma se dovessi scegliere tra i due prenderei il secondo: conosce Sarri e i suoi metodi di lavoro, lo reputo più indicato per il Napoli. Poi serve anche un’alternativa sulle fasce, perché la rosa è un po’ corta. Grimaldo in tal senso mi piace molto, però mi rendo conto che fare colpi di un certo livello a gennaio è piuttosto complicato. Vrsaljko? Potrebbe essere perfetto per il Napoli, ma solamente da giugno, dato che Maggio se ne andrà. Gli azzurri mi sembrano coperti sulla destra in questo momento”.