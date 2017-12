Maradona Jr: “Papà è contento per Hamsik”

Intervistato da Goal.com Diego Maradona Jr ha parlato del record di Hamsik che ha superto ‘Dieguito’ nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del Napoli:

“Papà è contento si sia scritta la storia così. Chiaramente essere scavalcato nei record fa piacere, è sicuramente felice per Marek, perchè è un ragazzo che se lo merita.

Lui tiene a tutto ciò che è Napoli: la città, la squadra, la gente. Sicuramente teneva al record, ma c’era da lasciare l’eredità ad un calciatore e l’ha lasciata in buonissime mani.

Hamsik ha sposato Napoli nel bene e nel male, come fece lui all’epoca. Io sono strafelice, se questo record doveva andare a qualcuno, meglio Marek che altri. Il record non poteva finire a nessun altro. E’ un giocatore che mi è sempre piaciuto. Chi capisce di calcio comprende l’importanza di Hamsik negli automatismi del Napoli e nel tipo di gioco che sviluppa la squadra. Sono d’accordo con Sarri quando dice che i giocatori importanti non fanno parte del turnover. Su Hamsik, come su Insigne, è un discorso giusto e logico.

Quest’anno per lo scudetto c’è un elemento nuovo, la consapevolezza di poter arrivare davvero fino in fondo. Non ho visto squadre più forti del Napoli: anche Inter e Juventus, che hanno fatto risultato al San Paolo, hanno piazzato il bus davanti alla porta”.