Maradona perdona Insigne: “Non scusarti se non ero il tuo idolo”

Sull’edizione odierna de “Il Mattino” el Pibe de oro risponde alla lettera di Insigne.

“Non c’è bisogno che si scusi. Anzi mi dispiace che non abbia vissuto i momenti che ha vissuto suo padre e che hanno vissuto Napoli e i napoletani cosi’ come li ho vissuti io. Lui aveva come idolo Ronaldo e Ronaldinho perchè quelli erano i modelli dei suoi tempi, ma va bene così. E’ giusto però che Lorenzo sappia anche che noi abbiamo dato la felicita’ ai napoletani, e quindi anche al suo papà, di poter battere il Milan facendogli quattro gol ed alla Juventus cinque. Queste sono cose che non potrà mai cancellare nessuno. Maradona è di Napoli e dei napoletani”.



(CLICCA QUI per leggere la lettera di Insigne).



Comments

comments