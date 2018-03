Maradona: “Sostengo Ali Bin Al-Hussein, via i corrotti dalla FIFA”

Diego Armando Maradona scende in campo per sostenere il principe giordano alle prossime elezioni della Presidenza della FIFA. Il campione del mondo ha annunciato il proprio sostegno ad Ali Bin Al-Hussein, presidente della federazione asiatica, per le prossime elezioni presidenziali della FIFA che si terranno il prossimo 27 maggio.

“El pibe de oro” ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Ho seguito tutte le riforme condotte dal Principe Ali per lo sviluppo del calcio in Asia e per questo vorrei dare il mio appoggio per cambiare la Fifa una volta per tutte. Io non difendo i corrotti e voglio dare una mano a cambiare il futuro del calcio”.

Per le elezioni bisognerà fare i conti con il solito Blatter, poi Figo, Champagne, Ginola e Van Praag.

Comments

comments