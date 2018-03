Il giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.







“Inghilterra e Italia sono i paesi che muovono più calciatori nel calciomercato. Con le nuove date e i limiti stabiliti nel nostro campionato (18 agosto in estate e 19 gennaio in inverno) però ci sarà da considerare un cosa: i calciatori potranno andar via anche dopo le date di chiusura in Italia, se eventualmente in altri paesi il mercato sarà ancora aperto”.

Comments

comments