Marchetti: “La firma di Milic tarda ad arrivare, credo ci sia qualche problema”

Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte.

Queste le sue parole: “Per arrivare fino alla fine su più fronti , servono calciatori omogenei in rosa. Il Napoli non l’ha fatto, forse non ha trovato i calciatori giusti, ma anche perchè Sarri fa passare le sue idee solo a 14-15 giocatori.

Milic? Annuncio legato alle visite mediche. Se arriva fa le visite e non firma, vuol dire che ha un problema fisico. Non credo a questo, credo ad una questione burocratica. Il suo arrivo non sposta nulla”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

