Marchetti: “Milic? Non gioca da ottobre, Sarri gli preferisce un Tonelli adattato”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Milic non gioca da ottobre, il Napoli si troverebbe con una persona il più ma soltanto dal punto di vista numerico. Più ci si pensa, più si riducono le possibilità che arrivi, perché ti rendi conto che non ne hai bisogno. Penso che il Napoli voglia vedere anche come va a finire il ritorno di Europa League, se devi fare solo una competizione probsbilmente non ti serve Milic. Penso che in caso di estremi problemi, per Sarri, tra Milic e un Tonelli riadattato terzino c’è poca differenza.

I centrocampisti sono una grandissima risorsa per il Napoli, basta guardare l’Inter che ora che non segnano Icardi e Perisic non segna più nessuno e si sono piantati letteralmente. I gol del centrocampo sono alla base anche di alcuni successi della Juventus, non solo del Napoli, che magari non farà più le goleade a cui ci avevano abituati, ma sta vincendo anche con i gol del centrocampo“.

