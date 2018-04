Marchetti: “Sarri- Abramovich solo interesse”

Luca Marchetti, esperto calciomercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte

“Non so se Abramovich sarà disposto a dare a Sarri ciò che non ha dato a Conte, in ogni caso lui non segue solo l’allenatore del Napoli che comunque sta facendo un campionato strepitoso. Per il momento c’è solo un interesse, niente di più. Tra poco scade la clausola di Sarri ma per il momento nessuno ha bussato alla porta del Napoli per offerte concrete. Il Napoli però ha tutto il diritto di programmare la nuova stagione a prescindere dalla decisione di Sarri. De Laurentiis prima o poi incontrerà il suo allenatore per definire il tutto, magari dopo Juve- Napoli. Io penso che Milik resterà a Napoli anche per riconoscenza di un club che ti ha aspettato” .

Comments

comments