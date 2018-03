Marchetti: “Younes non può firmare a cuor leggero”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte

“ Younes è un ragazzo strano, non puoi firmare un contratto a cuor leggero devi avere sempre delle responsabilità, si tratta sempre di lavoro. Sei a parametro zero e puoi decidere tu dove andare ma una volta deciso e firmato devi assumerti le tue responsabilità, non sei in vacanza con gli amici. Sicuramente avrà un futuro lontano dal Napoli e pensiero mio meglio perderlo che trovarlo. Reina non ha sbagliato a fare le visite mediche, il Napoli ha giocato a Milano e per una questione di comodità insieme alla moglie si è trattenuto per suoi affari ed ha approfittato anche per fare le visite mediche. Penso che il Napoli segue più Leno che Perin anche se non dobbiamo dimenticarci di Rulli, io mi soffermerei su questi 3. Per quanto riguarda Torreira so che è stato molto vicino all’Atletico Madrid e che il Napoli lo segue ma ciò significherebbe che uno tra Jorginho e Diawara lascerà Napoli” .

