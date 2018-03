Marchisio: “Siamo in testa e vogliamo rimanerci ma il vantaggio è di un solo punto”

Il centrocampista della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Juventus Tv. Queste le sue parole:

“Siamo in testa alla classifica è vero ma è anche vero che il vantaggio è di un solo punto e noi dobbiamo recuperare la partita con l’Atalanta. Adesso siamo li e dobbiamo cercare di continuare a fare quello che stiamo facendo e di mantenere il vantaggio.

Noi e il Napoli stiamo facendo un campionato uguale. Stiamo facendo entrambi un grandissimo campionato e ci sono ancora tanti punti in palio. Ci sono molti scontri diretti che faranno la differenza. Però, come detto, abbiamo tante partite ravvicinata che sulla carta possono sembrare facili ma non lo sono. La concentrazione e la determinazione che abbiamo messo fino ad ora, sia in campionato che in Champions, saranno determinanti.”

Comments

comments