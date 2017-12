Mariani per Crotone-Napoli: precedenti positivi con gli azzurri

A dirigere Crotone-Napoli è stato designato Mariani di Aprilia.

Assistenti: De Meo e Longo. Quarto uomo: La Penna. Var: Doveri e Giallatini

Maurizio Mariani di Aprilia, 35 anni, è alla settima stagione nella Can di A e B.

L’esordio in serie A in Chievo-Atalanta 1-0 del 6 gennaio 2013.

Vanta 47 presenze in serie A e 76 in B

HA DIRETTO TRE PARTITE DEL NAPOLI:

TRE VITTORIE

Napoli-Empoli 2-0 il 26 ottobre 2016

Napoli-Crotone 3-0 l’11 marzo 2017

Spal-Napoli 2-3 il 23 settembre 2017

COSI’ IN CARRIERA:

123 presenze (47 in A e 76 in B)

56 vittorie interne (il 45,5%)

28 pareggi (il 22,8%)

39 vittorie esterne (il 31,7%)

653 ammonizioni (più di cinque a partita)

54 espulsioni (quasi una ogni due partite)

49 rigori (quasi uno ogni due partite)

3.643 falli fischiati (quasi trenta a partita)