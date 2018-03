Pierpaolo Marino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calcio & Mercato:

“La VAR deve fare discutere, si tratta di una correzione a degli errori. Fuorigioco o rigore in Fiorentina-Juventus? Su certe cose il regolamento è ancora poco chiaro, troppo lacunoso. Cosa manca alla Juventus? Una grande mezzala come sa esserlo Marek Hamsik per il Napoli. Quando presi lo slovacco dissi a me stesso: ‘Ho appena acquistato un Allegri con più fisicità'”.

Comments

comments