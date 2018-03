Marino: “Europa League snobbata dal Napoli? scelta dello spogliatoio”

L’ex dg azzurro ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Questi alcuni passaggi:

“L’Europa snobbata dalla squadra azzurra? Per me è stata una scelta dello spogliatoio e non è solo una sensazione. I giocatori hanno fatto un patto per il campionato a inizio stagione, Sarri e il club sono andati a traino. Alla società avrebbero fatto sicuramente piacere gli introiti della Champions League ma i giocatori hanno valutato e risposto in base alla loro autostima: complicato vincere la Champions, lo scudetto no”.

