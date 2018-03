Marino(sindaco di Roma):”La partita di domani sia una festa”

Il match che si disputerà domani alle 12,30 all’Olimpico è molto atteso. Roma e Napoli si giocheranno la possibilità di partecipare alla prossima Champions League.

Ma la partita ha anche un valore particolare dal punto di vista dell’ordine pubblico. Anche per questo il sindaco della capitale Ignazio Marino in un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport (CLICCA QUI per leggere l’intervista integrale) ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Voglio fare un invito ai tifosi della Roma e del Napoli affinchè la partita di domani sia un momento di gioia. La morte di Ciro Esposito è una ferita drammatica che resterà per sempre nella storia del calcio e della città di Roma. Però penso alla mamma di Ciro e alla sua forte reazione e volontà di affermare, malgrado il dolore, come lo sport deve essere gioia, felicità e non dolore.

Ho parlato con il questore e mi sono accertato che siano state adoperate tutte le misure di sicurezza preventive per far fronte a quello che succederà”.

