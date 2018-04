Mario Rui a Premium: “Non possiamo sbagliare, vogliamo vincere”

Il terzino del Napoli Mario Rui ha parlato ai microfoni di Premium prima del match contro il Chievo.

“A questo punto abbiamo capito che non si può più sbagliare nulla. Mancano poche partite alla fine, proveremo a fare risultato a partire da oggi. Il Chievo è una squadra che solitamente ci crea difficoltà per le qualità fisiche che hanno, ma noi cercheremo di metterli in difficoltà con il nostro gioco. Proveremo a fare un po’ meglio di quanto fatto col Sassuolo. Vogliamo tenere il più possibile la palla, creare le nostre occasioni e portare a casa i tre punti”.

