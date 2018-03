Mário Rui festeggia, arriva la prima chiamata in Nazionale

Il terzino sinistro del Napoli non era mai stato convocato nella selezione del Portogallo.

Meglio tardi, che mai, Mário Rui a quasi 27 anni ottiene per la prima volta nella sua carriera una convocazione in Nazionale. Il terzino sinistro, che ha esperienze soltanto minime con le selezioni lusitane giovanili (3 presenze nell’Under 21), è stato chiamato dal CT Fernando Santos in sostituzione dell’infortunato Fábio Coentrão dello Sporting Lisbona. Il Portogallo giocherà in amichevole venerdì contro l’Egitto e lunedì contro l’Olanda.

