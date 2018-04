Mario Sconcerti: “la Juventus è in difficoltà, il Napoli deve crederci”

L’opinionista della Rai, Mario Sconcerti, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte:

“La Juventus non ha mai convinto del tutto nel corso del campionato, non sta facendo bene dal punto di vista del gioco, il Napoli può continuare a crederci ma non può sbagliare più una partita.

Il gap economico pesa eccome nel calcio, è tutto, il calcio purtroppo è lontano dalla visione romantica del tirare solo un calcio al pallone. In questo momento la Juve mi sembra piuttosto in difficoltà, fatica a restare attaccata al mercato delle big europee”.

Comments

comments